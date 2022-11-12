У Чорному морі побільшало російських кораблів з "Калібрами"

У ворожому корабельному угрупованні в Чорному морі, що наразі складається з 21 корабля.

Про це пише оперативне командування «Південь».

На бойовому чергуванні - два надводних ракетоносії. Загальна кількість готових до застосування «Калібрів» - 16.

Ворог вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури.

«Будьте уважними і свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично, а до обмежень в рамках воєнного стану – з розумінням. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог, залишайте паніку ворогу та довіряйте Силам оборони.

Все буде Україна!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія концентрує сили для повторення масованих ударів по Україні, зокрема по інфраструктурі.

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