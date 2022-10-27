У Чорному морі побільшало ворожих підводних човнів: у чому полягає небезпека

Воно складається з дев’яти кораблів, серед яких 1 вдк та 3 ракетоносії, з яких 2 підводних.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Напоготові до використання 16 «Калібрів».

«Враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою бойова ситуація в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації. Довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії заради вашої безпеки та захисту.

В єднанні наша сила! Разом до Перемоги», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше йшлося про те, що у Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів, але з’явився підводний човен.

А раніше російський атомний підводний човен К-329 "Білгород" із шістьма торпедами "Посейдон" на борту "зник з бази".

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