У Чорному морі поменшало російських "Калібрів": скільки ракет в акваторії

Станом на ранок 8 квітня країна-агресорка Росія тримає на чергуванні у Чорному морі один підводний ракетоносій. Його загальний залп може складати до чотирьох "Калібрів".

Про це повідомили у командуванні Військово-морських сил Збройних сил України.

Наразі на бойовому чергуванні перебуває у Чорному морі сім російських кораблів. Серед них є них один носій крилатих ракет "Калібр".

До слова, в ОК "Південь" повідомляли, що армія РФ після зменшення шторму вивела надводний ракетоносій із залпом до восьми "Калібрів".

Крім того, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. У Середземному - до семи, з яких три - носії "Калібрів". Їхній загальний залп сягає до 20 ракет.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що на аеродромах на території Російської Федерації у бойовій готовності зосереджено щонайменше 12 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вороже авіаційне угруповання наразі перебуває на місцях своєї дислокації.

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