Росіяни зменшують корабельне угруповання у Чорному морі через потужний шторм

Російські окупанти зменшили корабельне угруповання в Чорному морі через сильний шторм.

Про це в етері телеканалу "Еспресо" повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Спостерігається активність противника на південному напрямку. Однак інформація з соціальних мереж не відповідає дійсності. Не було жодних літальних обʼєктів ворога в Миколаївській та Одеській областях. Треба памʼятати, що Сили оборони також працюють у відповідь і тримають ситуацію під контролем", - пояснила Гуменюк.

За словами речниці, у Чорному морі зараз триває сильний шторм.

"У Чорному морі спостерігається надзвичайно потужний шторм. Ситуація з погодою дуже критична. Це також діє на стан корабельного угруповання противника в Чорному морі. Росіяни критично зменшили кількість корабельного угруповання в морі. Зокрема, у відкритому морі вони залишили лише 5 одиниць кораблів забезпечення", - додала вона.

Напередодні Гуменюк заявила, що висадка російського десанту на Чорноморському узбережжі є малоймовірною.

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