У Чорному морі потужно розгорнуто корабельне угруповання ворога: що це означає

У Чорному морі немає ракетоносіїв ворога на бойовому чергуванні, але корабельне угруповання потужно розгорнуто.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону у понеділок, 11 вересня.

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Вона наголосила, що обстановка в морі залишається стабільно напруженою. За її словами, станом на 11 вересня перебувають 9 одиниць у Чорному і одна в Азовському морі.

"Викривають надводну обстановку, збирають оперативні дані і продовжують переховуватись за цивільним судноплавством. Вони знаходяться в умовно безпечному для себе, як вони вважають, районі - на відстані 100 морських миль від контрольованого україною берега, в напрямку південно-східного узбережжя Криму і далі до Новоросійська. Там розгорнуте корабельне угруповання ворога, воно маневрує, оскількі лишатися на одному місці їм дуже не спокійно. Саме така тактика обрана як одна з протидій морським дронам, про які вони так багато говорять і яких так очікують", - зазнчила Гуменюк.

Вона додала, що в ОК "Південь" спостерігають активізацію тактичної авіації в напрямку остраво Зміїний.

"Час від часу вони скидають керовані авіаційні бомби, спрямовані в напрямку острова, оскільки там зосереджена максимальна кількість транспортних шляхів, в тому числі гуманітарний коридор, який Україна пропонує суднам, які заблоковані в портах з початку повномасштабного вторгнення, і який вже довів можливість свого функціонування", - пояснила вона, наголосивши, що у такий спосіб Рсія намагається "чинити тиск на судноплавство, щоб ті не відчували довіри до Сил оборони і України в цілому".

Нагадаємо, в інтерв'ю The Economist Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ і назвав напрямок, звідки росіяни тікатимуть.

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