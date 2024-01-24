У Чорному морі росіяни зосередили десять кораблів: скільки ракет напоготові

Станом на ранок 24 січня російська армія вивела в Чорне море 10 кораблів. Зокрема, три ракетоносії.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"У Чорному морі 10 кораблів ворожого недофлоту, серед яких два підводних та один надводний ракетоносій. Загальне спорядження - 16 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель.

До слова, окупанти збільшили корабельне угруповання. Адже ввечері 23 січня в акваторії Чорному моря було два російські ракетоносії. Судна на бойовому чергуванні мали 12 "Калібрів".

Як повідомлялося, військовий експерт Олег Жданов розповів, коли чекати на масований удар армії РФ. З його слів, Росія могла накопичити близько тисячі ракет.

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