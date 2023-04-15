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У Чорному морі розташовані десять російських кораблів: скільки "Калібрів" напоготові

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У Чорному морі розташовані десять російських кораблів: скільки "Калібрів" напоготові

Фото: Associated Press

Загальний залп складає до восьми ракет.

У Чорному морі, у суботу, 15 квітня, на бойовому чергуванні знаходиться десять російських кораблі, серед яких два носії крилатих ракет Калібр. Водночас загальний залп складає до восьми ракет.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

Відомо, що станом на зараз в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми російських кораблів, із них чотири носії крилатих ракет Калібр, загальний залп до 36 ракет.

За словами військових, за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 19 суден, із них вісім рухались з протоки Босфор;

  • до Чорного моря — 32 судна, із них 15 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», — наголосили Військово-морські сили України.

Нагадаємо, експерт розповів, за яких умов ЗСУ можуть звільнити Крим ще до початку осені.

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Дата публікації
Перегляди
616
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