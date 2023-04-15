У Чорному морі розташовані десять російських кораблів: скільки "Калібрів" напоготові

Загальний залп складає до восьми ракет.
У Чорному морі, у суботу, 15 квітня, на бойовому чергуванні знаходиться десять російських кораблі, серед яких два носії крилатих ракет Калібр. Водночас загальний залп складає до восьми ракет.
Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.
Відомо, що станом на зараз в Азовському морі перебуває один ворожий корабель. Тоді як у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до восьми російських кораблів, із них чотири носії крилатих ракет Калібр, загальний залп до 36 ракет.
За словами військових, за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
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до Азовського моря — 19 суден, із них вісім рухались з протоки Босфор;
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до Чорного моря — 32 судна, із них 15 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
«РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря», — наголосили Військово-морські сили України.
Нагадаємо, експерт розповів, за яких умов ЗСУ можуть звільнити Крим ще до початку осені.
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