У Чорному морі сталась надзвичайна ситуація зі ще однією російською вишкою - ОК "Південь"

Українські сили оборони продовжують активні військові дії на острові Зміїний.
А в Чорному морі в районі Одеського газоконденсатного родовища сталась надзвичайна ситуація із ще однією російською платформою. Там зафіксовано активність російських пошуково-рятувальних суден.
Про це 26 червня повідомляє ОК "Південь"
"На Зміїному продовжувались активні дії військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння. Результати уточнюються. В районі Одеського газоконденсатного родовища зафіксовано активність пошуково-рятувальних суден рашистів. Імовірно – проведення евакуації персоналу внаслідок надзвичайної ситуації на одній з платформ. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 червня кримські окупанти заявили про нібито удари ЗСУ по "вишках Бойка" у Чорному морі. Загарбники повідомляли про поранення трьох людей.
Україна ще не підтверджувала і не спростовувала своєї причетності до удару по платформах.
Як пояснив генерал-лейтенант Ігор Романенко, ці вишки не використовувалися за призначенням, натомість там перебували диверсійні сили РФ, а також засоби розвідки та моніторингу за повітряним і морським простором.
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