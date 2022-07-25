У Чорному морі три кораблі готові до атаки: ворог зберігає ефект імовірності проведення десантної операції

У Чорному морі триває маневрування 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту вздовж Кримського півострова до Анапи.

Про це у соцмережах повідомило оперативне командування «Південь».

2 ракетних та 1 великий десантний корабель – напоготові застосування.Таким чином ворог позначає загрозу ракетних ударів та зберігає ефект імовірності проведення десантної операції.

«Тримайте емоційну рівновагу й зосередженість, дотримуйтесь правил та алгоритмів дій за сигналами тривог, не наражайте себе на небезпеку і не бентежте фейковими повідомленнями. Довіряйте силам оборони і достовірним джерелам інформації. Йдемо до Перемоги! Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі відбулося підписання чотиристоронньої угоди щодо розблокування експорту українського зерна. Угода має назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Українська делегація не підписувала прямих домовленостей з Російською Федерацією.

Український президент у традиційному відеозвернення наголосив, що пункти "зернової угоди" щодо розблокування експорту зерна повністю відповідають інтересам України, а угоду назвав "важливою домовленістю", оскільки це дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт.

Про те, що передбачає "зернова угода" - читайте ТУТ.

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