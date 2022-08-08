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У Чорному морі в 5 разів збільшилася кількість російських кораблів: військовий експерт розповів про небезпеку

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У Чорному морі в 5 разів збільшилася кількість російських кораблів: військовий експерт розповів про небезпеку

Фото: Associated Press

Росіяни наразі мають понад 10 бойових кораблів у Чорному морі.

У Чорному морі, попри шторм, спостерігають збільшення російських кораблів.

Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів в ефірі національного телемарафону у слоті " 1+1" про потенційне збільшення ракет "Калібр".

"Це ті ж самі надводні ракетні катери, які використовувалися раніше. Їхня загроза в тому, що вони можуть бути обладнані крилатими ракетами "Калібр", якими, як ми знаємо, Росія обстрілює Україну", - зазначив експерт.

Він підтвердив про збільшення кількості фактично у 5 разів.

"Минулого тижня кількість таких кораблів становила лише дві одиниці. Відповідно кількість потенційних ракет зросла. На жаль, ризики нанесення ударів по Україні теж зросли", - додав він.

Нагадаємо, ЗСУ завдали нових серйозних ударів по Антонівському й Каховському мостах.

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Дата публікації
Перегляди
1234
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