У Чорному морі в 5 разів збільшилася кількість російських кораблів: військовий експерт розповів про небезпеку

Росіяни наразі мають понад 10 бойових кораблів у Чорному морі.
У Чорному морі, попри шторм, спостерігають збільшення російських кораблів.
Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів в ефірі національного телемарафону у слоті " 1+1" про потенційне збільшення ракет "Калібр".
"Це ті ж самі надводні ракетні катери, які використовувалися раніше. Їхня загроза в тому, що вони можуть бути обладнані крилатими ракетами "Калібр", якими, як ми знаємо, Росія обстрілює Україну", - зазначив експерт.
Він підтвердив про збільшення кількості фактично у 5 разів.
"Минулого тижня кількість таких кораблів становила лише дві одиниці. Відповідно кількість потенційних ракет зросла. На жаль, ризики нанесення ударів по Україні теж зросли", - додав він.
Нагадаємо, ЗСУ завдали нових серйозних ударів по Антонівському й Каховському мостах.
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