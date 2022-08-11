У Чорному морі ворог блокує цивільне судноплавство - Генштаб ЗСУ

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує підтримувати дії наземного угруповання військ.

На Південнобузькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на недопущенні просування підрозділів сил оборони вглиб тимчасово зайнятої ним території. А у північно-західній частині Чорного моря окупанти виконують завдання з блокування цивільного судноплавства.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 11 серпня.

"Ворог обстріляв із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Миколаїв, Прибузьке, Лимани, Галицинове, Зоря, Олександрівка, Шевченкове, Новомиколаївка, Киселівка, Любомирівка, Поляна, Андріївка, Зелений Гай, Березнегувате, Лепетиха, Іванівка, Князівка, Твердомедове, Осокорівка та Нікополь. Противник завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Лозового та Білої Криниці", - зазначили у Генштабі.

Також окупнти активно ведуть повітряну розвідку БпЛА.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує підтримувати дії наземного угруповання військ, виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України", - повідомило командування.

В готовності до застосування перебувають два носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Раніше у Генштабі повідомили, що окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Авдіївки та Мар’їнки.

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