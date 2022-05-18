У Чорному морі ворог створив дві корабельні десантні групи із семи великих кораблів

У Чорному морі ворог створив дві корабельні десантні групи із семи великих кораблів

Напоготові до нанесення ракетних ударів у Чорному морі перебуває чотири ракетних кораблі з понад 30 крилатими ракетами.

У корабельному угрупованні ворожих сил в північно-західній частині Чорного моря створено дві корабельні десантні групи із загальною кількістю сім великих десантних кораблів.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Також напоготові до нанесення ракетних ударів там перебуває чотири ракетних кораблі з понад 30 крилатими ракетами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Азовському морю загрожує повне вимирання. Бомбардування російськими окупантами "Азовсталі" у Маріуполі могло пошкодити технічну споруду, яка стримує десятки тисяч тонн концентрованого розчину сірководню. Витік цієї рідини повністю вб'є все живе у морі.

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