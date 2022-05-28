У Чорному морі є щонайменше два кораблі Росії з крилатими ракетами - Одеська ОВА

У Чорному морі є щонайменше два кораблі Росії з крилатими ракетами - Одеська ОВА

Ніч в Одесі та Одеській області минула спокійно, але залишається дуже високою ймовірність ворожих ракетних ударів.

В акваторії Чорного моря в бойовій готовності перебуває як мінімум два носії крилатих ракет типу "Калібр", сумарний залп до 16 ракет. Саме тому не зникає ймовірність нанесення ракетних ударів по місту і області.

Про це 27 травня повідомив прессекретар голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Корабельне угруповання Російської Федерації продовжує блокувати цивільне судноплавство в акваторії Чорного і Азовського морів, зробивши їх зоною бойових дій... Росія не може бути гарантом безпеки, так як з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну обстрілює цивільні іноземні судна", - заявив Братчук.

За його словами, оголошені Росією так звані гуманітарні коридори для цивільного судноплавства є маніпуляціями, оскільки самі ж окупанти продовжують ігнорувати норми міжнародного морського права.

Як повідомлялося, Росія розкидала в Чорному морі близько 600 мін: вони дрейфують біля берегів чотирьох країн. Іноді міни зриває з якоря, і вони пливуть від України до берегів Туреччини, Румунії та Болгарії.

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