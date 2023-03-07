У Чорному морі зараз немає "Калібрів": ракетоносії перевели до пунктів базування

Агресорка Росія не вивела до Чорного моря ракетоносіїв типу "Калібрів". Наразі всі кораблі перебувають у пунктах базування.

Про це повідомила керівниця Об'єднаного пресцентру Сил охорони й оборони Півдня Наталія Гуменюк.

"Зараз ми отримали інформацію про те, що всі ракетоносії заведені до пунктів базування", - сказала вона.

За її словами, окупанти завели до пунктів базування надводні, а також підводні ракетоносії. Наразі в акваторії моря перебувають 11 кораблів. Втім, серед них ракетоносіїв немає.

Разом з тим Гуменюк зауважила, що ситуація з наявністю ракетоносіїв у Чорному морі "динамічно змінюється". Наразі, там все стабільно та не впливає на маневри ворога в морі. Представниця ЗСУ вважає, що ворог проводить такі маневри, аби переснарядити ракетоносії або "морально-психологічний дух росіян не такий вже й бойовий".

"Оперативної інформації не було про те, що є якісь зовнішні причини для заведення кораблів. Тому те, що вони зараз маневрують і намагаються змінювати пункти розташування кораблів - це, швидше за все, спроба підшукати нову тактику", - наголошує вона.

Нагадаємо, Гуменюк повідомляла, що зросла активність розвідувальних дронів. Окупанти намагаються частіше запускати безпілотники з півночі країни, бо на півдні їх успішніше виявляє та знищує українська ППО.

Читайте також:

Афера з кораблями: Росія провозить зброю через Босфор