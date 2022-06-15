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У Чорному морі зберігається загроза від удару від 20 крилатих ракет - Одеська ОВА

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У Чорному морі зберігається загроза від удару від 20 крилатих ракет - Одеська ОВА

Фото: УНІАН

Корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі знову переформатувалося.

Загроза ракетних атак армії російських окупантів з акваторії Чорного моря висока. Два надводних ворожих кораблі та один підводний човен.

Про це повідомив радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

В північно-захдній частині акваторії Чорного моря перебуває два надводних  корабл і один підводний човен ворога. Вони несуть на собі 20 крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - розповів Братчук.

Ніч в місті та області минула без обстрілів. "День напередодні можна сміливо назвати черговим Днем сил ППО. Підрозділи ППО збивали ворожі ракети. Зокрема, і над Одещино", - наголосив він.

За словами представника ОВА, в регіоні триває контрдиверсійна робота. Так, на тимчасово окупованих територіях півдня зрадників знищують партизани, на Одещині колаборантів затримують спецпризначенці.  

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що наразі ймовірність оточення українських військ у Луганській області низька.  Хоч є просування противника у напрямку Слов'янська на Донеччині, але у напрямках Бахмута і траси Лисичанськ-Бахмут, навпаки, ЗСУ відсувають окупантів у напрямку Попасної.

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