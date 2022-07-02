У Чорному морі "жест доброї волі репетирують" 4 російські кораблі – ОК "Південь"

У Чорному морі станом на 2 липня перебувають два ракетних та два великих десантних кораблі Росії. Тож залишається актуальною загроза ракетного удару.

Не відмовились окупанти й від ідеї щодо висадки свого десанту.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"В Чорному морі "жест доброї волі репетирують" 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі. Тож загроза ракетного удару залишається актуальною, нагадування про задум ворога щодо висадки десанту – теж", – йдеться у дописі.

Там також закликали пам’ятати про небезпеку в прибережних водах та на узбережжі всього південного регіону.

"Не нехтуйте правилами дій при повітряних тривогах, попередженнями та заборонами, які в першу чергу спрямовані на збереження ваших життів", – наголосили в ОК "Південь".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео знищення залишків російської техніки на острові Зміїний.

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