У Чорному морі зменшилася кількість великих ворожих десантних кораблів: подробиці

В штормовому Чорному морі зменшено кількість великих десантних кораблів до двох.

Про це у повідомленні у Facebook інформує оперативне командування «Південь».

Два ворожі ракетних кораблі продовжують чатування із 16 «Калібрами» на борту.

«Не нехтуйте питаннями власної безпеки, пам’ятайте про підступність ворога та надійність сил оборони. Переходьте в укриття при наявності повітряної загрози, перевіряйте інформацію на достовірність, не поширюйте даних про наші підрозділи, їх переміщення, дію та інше без погодження з військовим командуванням. Наша сила в єдності! Разом до Перемоги!», - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, в Одеській військовій адміністрації закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже кораблі окупантів в акваторії моря перебувають у готовності до завдання ракетних ударів.

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