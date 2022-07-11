У Чорному морі зменшилася кількість великих ворожих десантних кораблів: подробиці

В штормовому Чорному морі зменшено кількість великих десантних кораблів до двох.
Про це у повідомленні у Facebook інформує оперативне командування «Південь».
Два ворожі ракетних кораблі продовжують чатування із 16 «Калібрами» на борту.
«Не нехтуйте питаннями власної безпеки, пам’ятайте про підступність ворога та надійність сил оборони. Переходьте в укриття при наявності повітряної загрози, перевіряйте інформацію на достовірність, не поширюйте даних про наші підрозділи, їх переміщення, дію та інше без погодження з військовим командуванням. Наша сила в єдності! Разом до Перемоги!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одеській військовій адміністрації закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже кораблі окупантів в акваторії моря перебувають у готовності до завдання ракетних ударів.
Читайте також:
- ЗСУ за добу знищили ще 150 окупантів та збили дві крилаті ракети: оновлені дані про втрати ворога
- Окупанти атакували ракетами острів Зміїний
- "Люди дуже і дуже розслабилися": українцям пояснили, чим загрожує нехтування правилами повітряної тривоги