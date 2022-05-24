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У Чорному морі зросла кількість російських кораблів з крилатими ракетами

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У Чорному морі зросла кількість російських кораблів з крилатими ракетами

Фото: Associated Press

Ніч в Одесі та області минула без обстрілів, але загроза ворожих ракетних ударів висока, зокрема з моря. 

У Чорному морі побільшало кораблів держави-терористки Росії. Серед них кораблі та великі десантні човни, зокрема з крилатими ракетами на бортах. 

Про це вранці 24 травня повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

"Мета ворога - подальша блокада одеського порту та контроль над північно-західною частиною акваторії Чорного моря. Для цього ворог у тимчасово окупованому Криму, на північному-заході території, виставляє комплекси С-400 та облаштовує оборонні та наступальні дії на о. Зміїний", - наголосив він.

До слова, С-400 - російський зенітно-ракетний комплекс нового покоління. Він створений для ураження літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, ракет. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей з наведенням на них до 160 ракет.

Нагадаємо, розпочалась 90 доба протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог обстрілює ЗСУ уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах. Детальніше про ситуаю на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 24 травня. 

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