У Чорному та Азовському морях корабельні угруповання ворога виконують завдання ізоляції районів бойових дій - Генштаб

У Чорному та Азовському морях корабельні угруповання ворога виконують завдання ізоляції районів бойових дій - Генштаб

Окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.

В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника виконують завдання ізоляції районів бойових дій та ведення розвідки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 11 травня.

"Російські окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури України, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, Україна повернула контроль над близько 1200 км кордону в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей. Дві третини цієї ділянки займає кордон із Росією.

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