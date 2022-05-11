У Чорному та Азовському морях корабельні угруповання ворога виконують завдання ізоляції районів бойових дій - Генштаб

Окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство.
В Чорноморській та Азовській морських зонах корабельні угруповання противника виконують завдання ізоляції районів бойових дій та ведення розвідки.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 11 травня.
"Російські окупанти завдають ракетних ударів по важливих об’єктах інфраструктури України, надають підтримку сухопутним військам на приморському напрямку та блокують цивільне судноплавство", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, Україна повернула контроль над близько 1200 км кордону в межах Київської, Сумської та Чернігівської областей. Дві третини цієї ділянки займає кордон із Росією.
Читайте також: