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У Чорному та Азовському морях кораблі чорноморського флоту РФ виконують завдання ізоляції районів бойових дій - Генштаб

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У Чорному та Азовському морях кораблі чорноморського флоту РФ виконують завдання ізоляції районів бойових дій - Генштаб

Фото: УНІАН

Окупанти блокують цивільне судноплавство.

Кораблі чорноморського флоту Російської Федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 14 травня.

"Кораблі чорноморського флоту Російської Федерації в акваторіях Чорного та Азовського морів виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, окупанти готуються до наступу на Донбасі та продовжують блокувати "Азовсталь". Російські війська не покидають спроб вийти на кордони Донецької і Луганської областей, а також продовжують з різної зброї завдавати ударів по заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

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