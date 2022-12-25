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У Чорному й Середземному морях побільшало "Калібрів": скільки ракет РФ можуть вдарити по Україні

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Чорному й Середземному морях побільшало "Калібрів": скільки ракет РФ можуть вдарити по Україні

Ілюстрація / Фото: Associated Press

Росіяни вивели в три моря вже понад 20 кораблів.

Російська Федерація станом на неділю, 25 грудня, збільшила кількість носіїв крилатих ракет "Калібр" в Чорному та Середземному морях. Загальний залп сягає майже 100 ракет.

Про це йдеться в повідомленні Військово-Морських сил Збройних сил України.

Так, росіяни вивели в Чорному морі на бойове чергування до 13 ворожих кораблів, з них 4 носія крилатих ракет "калібр" загальний залп – 24 ракети.

В Азовському морі ворог перебуває 1 корабель, в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети;

"рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Натомість, минулої доби морські піхотинці знищили 21 окупанта. Артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого знищено танк та 10 російських військових. Остаточні втрати ворога уточнюють. 

Нагадаємо, російська політична аналітикиня Ольга Курносова не виключає, що Росія може провести велику провокацію на Різдво або 25 грудня, або 7 січня.

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Дата публікації
Перегляди
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