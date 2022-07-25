У Чугуєві росіяни розбомбили школу та будинок культури: поранено жінку, під завалами є люди (фото обстрілу)

У Чугуєві внаслідок обстрілів РФ поранено 46-річну жінку, ще троє людей під завалами.

Будинок культури, де в підвалі переховувались люди, фактично знищений окупантами. Троє осіб рятувальники вже звільнили з-під завалів, але в підвалі ще перебували люди, усі служби продовжують працювати.

Про це інформує прокуратура Харківщини та повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Під завалами будинку культури у Чугуєві, який обстріляли росіяни, перебувають двоє жінок та чоловік, вони не відкликаються, триває розбір завалів, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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Крім того, як додав Синєгубов, пошкоджені житлові будинки, освітня установа, є влучання по відкритих територіях.

За попередніми даними, окупанти обстріляли Чугуїв з зенітно-ракетних комплексів "С-300", деякі ракети ЗСУ збили, є влучання в землю. Запускали ракети з території РФ. Частину ракет збили Збройні Сили України.

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 25 липня обстріляли Чугуїв, зруйновано школу і будинок культури, де перебували люди.

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