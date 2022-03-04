У ці хвилини Шольц говорить з Путіним про гуманітарні коридори для людей - Подоляк

У ці хвилини Шольц говорить з Путіним про гуманітарні коридори для людей - Подоляк

З української сторони відповідальні щодо гуманітарних коридорів Ірина Верещук та Сергій Трусов.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц просто зараз проводить переговори із російським президентом Володимиром Путіним, який розпочав в Україні війну, про гуманітарні коридори для мирних громадян.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Просто зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни. З нашого боку відповідальні щодо гуманітарних коридорів Ірина Верещук та Сергій Трусов", - написав Подоляк.