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У ці хвилини Шольц говорить з Путіним про гуманітарні коридори для людей - Подоляк

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У ці хвилини Шольц говорить з Путіним про гуманітарні коридори для людей - Подоляк

З української сторони відповідальні щодо гуманітарних коридорів Ірина Верещук та Сергій Трусов.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц просто зараз проводить переговори із  російським президентом Володимиром Путіним, який розпочав в Україні війну, про гуманітарні коридори для мирних громадян.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Просто зараз канцлер Німеччини Олаф Шольц говорить з російським президентом про гуманітарні коридори. Світ нарешті усвідомив усю ту катастрофу, яку організували росіяни. З нашого боку відповідальні щодо гуманітарних коридорів Ірина Верещук та Сергій Трусов", - написав Подоляк.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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