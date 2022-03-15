“У ці страшні дні ми стали ще міцнішими” - мер Херсона звернувся до містян

“У ці страшні дні ми стали ще міцнішими” - мер Херсона звернувся до містян

Ігор Колихаєв каже, що у ці страшні дні треба допомогати один одному.

Мер Херсона Ігор Колихаєв закликав містян об'єднатися.

Про це він сказав у ранковому зверненні до жителів міста.

"У ці страшні дні ми стали ще міцнішими, ще більш згуртованими, ще ріднішими один одному. Як і кожен з нас, я хочу дати Херсону те життя, яке було до війни. А для цього маємо стати більш дружніми й об’єднатись для вирішення завдань, які стоять перед нами щодня: роби, що можеш, з тим, що маєш, там, де ти є!" - написав Ігор Колихаєв на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою". На таку звістку зреагував голова МЗС України Дмитро Кулеба та закликав партнерів запровадити ще жорсткіші санкції проти країни-агресорки.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти тероризують місцеве населення. Йдеться про жителів міст Нова Каховка, Таврійськ та Каховка. Напередодні жителі Херсона вийшли на мирний мітинг проти російської окупації.

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