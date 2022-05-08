У Циркунах на Харківщині місцеві зі сльозами на очах зустрічали українських визволителів (фото)

У Циркунах на Харківщині місцеві зі сльозами на очах зустрічали українських визволителів (фото)

Село від перших днів повномасштабного вторгнення росіян перебувало в окупації.

У нещодавно звільненому від російських окупантів селі Циркуни на Харківщині місцеві мешканці зі сльозами на очах зустрічали українських захисників.

Про це пише Харківська ОВА.

"Рускій мір" приніс лише страждання і розруху: знищені домівки та вулиці. Сьогодні місцеві зі сльозами на очах зустрічали захисників, які вибороли звільнення села. Дякуємо кожному жителю за стійкість і патріотизм, за те, що мали мужність чинити опір попри терор росіян", — йдеться в повідомленні адміністрації.

Зараз у Циркунах працюють правоохоронці, які фіксують злочини окупантів. Підрозділи піротехніків поступово проводять розмінування. Місцевих просять бути вкрай обережними і не поспішати із повернням додому, бо це все ще небезпечно.

Як тільки дозволять військові, місцева влад обіцяє почати відновлювати критичну інфраструктуру.

Начальник ГУ Національної поліції у Харківській області Володимир Тимошко побував у звільненому селі й показав, як воно виглядає тепер.

За його словами, будівля середньої школи, яка вистояла в часи Другої світовоі війни, була вщент зруйнована.

"Рускій мір прийшов, визволення приніс. Від чого визволення? Від миру, від добра, від знань і від життя, від життя наших дітей. Скільки дітей вони вбили! Нація варворів, вбивць, злодіїв", — зазначив Тимошко.

Нагадаємо, що вчора, 7 травня, українські захисники звільнили від окупантів ще один населений пункт на Харківщині — село Циркуни.

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