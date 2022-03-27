У цивілізованому світі змагаються, хто першим засудить Путіна і його спільників, за війну в Україні

У цивілізованому світі змагаються, хто першим засудить Путіна і його спільників, за війну в Україні

Докази збирають самі міжнародні прокурори.

Вісім країн, десятки судів і тисячі свідків - у цивілізованому світі змагаються, хто першим засудить Путіна і його спільників. Аби головний воєнний злочинець сучасності опинився на лаві підсудних, розглядають навіть створення окремого трибуналу - на кшталт того, на якому судили нацистів у Нюрнберзі після Другої світової.

Про це йдеться в ТСН.

Судів, які розглядають воєнні злочини Росії проти України тільки у Гаазі два. Суд ООН – єдина міжнародна інституція, яка вже прийняла рішення – щоправда поки що лише проміжне, що Росія має негайно припинити воєнні дії проти України і не поновлювати їх поки триває розгляд справи. Рішення на кшталт запобіжного заходу у національному судочинстві. Так швидко, менше ніж за три тижні, жоден міжнародний суд ще не реагував.

Також читайте Біля Києва тероборонівці разом із ЗСУ не дають окупантам закріпитися в населених пунктах

«Росія веде війну проти України – warfare, а Україна веде lowfare – на правовому фронті», - пояснює агент України в міжнародному суді ООН Антон Кориневич.

Голова української делегації каже, перша битва на юридичному фронті за Україною, хоча Росія виконувати рішення суду вочевидь не збирається.

«Російська федерація має виконати це все, якщо ні – вона порушить юридично обов’язковий наказ суду ООН. І ми маємо розуміння як цей наказ використовувати для притягнення Росії до відповідальності», - розповідає Кориневич.

За три кілометри від міжнародного палацу правосуддя розташована менш помпезна, але ще важливіша для України будівля. Це Міжнародний кримінальний суд у Гаазі – наразі основна надія українців на правову справедливість. Тут вже розслідують воєнні злочини Росії і це була особиста ініціатива тутешнього прокурора. Карім Хан особисто побував в Україні після початку російських бомбардувань. З журналістами поки що не спілкується, але з президентом поговорив. «Ми бачили як страждають діти, жінки, чоловіки – закон зараз повинен іти вперед і використовуватися на захист цих людей», - зазначав він.

Воєнні злочини та злочини проти людяності терміну давності не мають. Заочно засудити злочинця не вдасться – потрібна особиста присутність на всіх засіданнях.

Така доля спіткала диктатора колишньої Югославії Слободана Мілошевича, якого звинувачували у геноциді і вбивстві трьох сотень людей. До вирока гаазького трибуналу Мілошевич не дожив.

ГРФ – Гаага – це лише верхівка судової піраміди, яка здатна поховати російських воєнних злочинців. Наступний етап – механізм універсальної юрисдикції – про відкриття справ і початок розслідувань вже заявили шість європейських країн. Але найбільшою за кількістю позовів має стати національна система – саме в українські суди повинні потрапити злочини і мародерства рядових росіян і начальників середньої ланки. При цьому кожен із тисяч випадків має ретельно фіксуватися, аби притягнути до відповідальності злочинця номер один.

«Більшість доказів, які ми надамо – це не будуть прямі докази. Це не будуть слова Путіна нападати на Україну – це буде щось, що створить картину і переконає суд, що це все-таки воєнний злочин», - пояснює юристка Христина Буртник

Лобіст Олівер Лоу збирає підписи світових лідерів під зверненням до Нобелівського комітету. Ціль – премія миру для українського народу і президента Зеленського. Каже, тут, у Гаазі неможливо залишитися осторонь найбільшого воєнного злочину з нацистських часів.

«Звичайно, судді лишаються супер нейтральними і об’єктивними. Але є поняття настрою, клімату у суспільстві. Героїзм і хоробрість українців, яку ми бачимо щодня по телевізору – це все створює настрій, що ми маємо щось зробити», - каже ініціатор руху «Нобелівська премія для України» Олівер Лоу

Швидкість – риса, непритаманна міжнародному судочинству. Трибунал по колишній Югославії тривав чверть сторіччя. Тож поки не відомо, яким буде шлях Путіна до Гааги.

Читайте також:

Львів оговтується від ракетних обстрілів: чиновники звітують і показують наслідки

Люди виходили з укриттів, вперше за два тижні, обіймались і плакали - мер Тростянця про звільнення міста

Окупантів із Тростянця виганяли їхніми ж танками, але вони встигли зруйнувати пів міста