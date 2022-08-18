У цій війні немає іншого можливого сценарію, аніж військова поразка Росії - Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до світових лідерів і наголосив, що єдиний варіант для Росії у цій війні - це її поразка.

Як вважає Подоляк, "все інше поверне світ у хаос та криваві темні віки".

Про це радник голови ОП написав у Мережі.

"Формулювання важливі. Замість "не дати Україні впасти" – "допомогти Україні перемогти". Світові лідери та західні еліти мають розуміти: у цій війні немає іншого можливого сценарію, аніж військова поразка Росії. Все інше поверне світ у хаос та криваві темні віки", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов наголосив, що Україна не піде на компроміс з РФ та кремлівською владою. Він запевнив, що Україні потрібна лише повна деокупація до кордонів 1991 року.

Тим часом британський полковник попереджає Україну про ймовірну зраду Заходу, яка може статися уже зимою. За його словами, Україна має всього три місяці, щоб запобігти можливій зраді і не дозволити армії Путіна виграти війну.

Двійники Путіна, Гітлера, Наполеона та навіть Ющенка

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