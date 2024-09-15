У ЦНС розповіли, що росіяни сховали на Запорізькій АЕС

МАГАТЕ після візиту не зробило жодних висновків по ситуації на ЗАЕС.

Росіяни продовжують використовувати територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) для розміщення своїх військ і зберігання боєприпасів. На станції перебувають до 1300 осіб росгвардії, включаючи підрозділи ОМОН "Ахмат-1" та СОБР "Агат". Частина військових маскується під форму воєнізованої охорони ЗАЕС.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Технічні та підвальні приміщення ЗАЕС окупанти використовуються для зберігання стрілецьких та артилерійських боєприпасів, які забезпечують як контингент на станції, так і сили на сусідніх позиціях. Навколо міста встановлено понад 20 мінних полів загальною довжиною близько 6,5 км. Росіяни досі бояться можливого десантування Сил оборони з Дніпра.

Попри візит місії МАГАТЕ, який був ретельно спланований окупантами, команда генерального директора Рафаеля Гроссі знову не помітила великого скупчення російських військ та озброєння на ЗАЕС. Їм не надали доступу до західної частини двох турбінних залів, але представники МАГАТЕ лише зафіксували цей факт, не ухваливши жодного рішення щодо управління ЗАЕС з боку "Росатому".

Нагадаємо, спецпризначенці тричі намагалися звільнити Енергодар і ЗАЕС.

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