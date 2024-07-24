"У цьому конфлікті є агресор і є жертва": у Держдепі прокоментували візит Кулеби до Китаю

У Пекіні мають напряму дізнаватися про втрати та збитки від російської агресії.

Про це сказав речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Укрінформ.

Міллер нагадав, що КНР підтримує оборонно-промислову базу Росії.

"Ми завжди чітко заявляли, що важливо, аби кожна країна світу визнала, що в цьому конфлікті є агресор і є жертва. І ми не повинні ставитися до двох сторін так, ніби вони несуть однакову відповідальність", - вказав він.

Речник Держдепу наголосив, що США чітко підкреслювали це під час спілкування з китайською стороною.

"Я знаю, що інші члени НАТО та європейські країни також дали зрозуміти це Росії. І ми вважаємо, що в будь-який час важливо, аби будь-яка країна – зокрема і Китай – чула напряму від України", - підсумував Міллер.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба прибув до Китаю, де проведе зі своїм колегою з КНР Ван Ї розлогі переговори "щодо шляхів до справедливого миру". Кулеба наголосив на важливості уникнути конкуренції мирних планів.

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