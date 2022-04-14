"У цьому шапіто брати участі не будемо": на Донеччині вчителі однієї школи відмовилися працювати з окупантами

"У цьому шапіто брати участі не будемо": на Донеччині вчителі однієї школи відмовилися працювати з окупантами

Від початку війни в області зруйновано 120 шкіл.

В одній за шкіл на окупованій росіянами території Донецької області вчителі відмовилися працювати на вимогу ворожої "влади".

Про це повідомив голова Донецької військової державнї адміністрації Павло Кириленко.

"Ми в цьому шапіто брати участі не будемо": такими словами вчителі школи в окупованому населеному пункті Донеччини зустріли вимогу окупаційної адміністрації вийти на роботу. Це справді геройський вчинок", - йдеться у його повідомленні.

За словами очільни ка регіну, росіяни "фактично взяли в заручники всіх жителів окупованих територій та намагаються створити картинку "мирного життя".

Від початку війни Росії, 24 лютого, армія держави-терористки зруйнували в області 120 шкіл, 103 дитячі садки та 37 вишів.

Як повідомлялося, вчителі, які залишилися на окупованих територіях Запорізької області, отримають заробітну плату в повному обсязі, попри вимушені канікули. Наразі вони тривають до першого травня, але за необхідності їх подовжать. Голова ОДА зауважив, що співпраця з окупантами буде вважатися колабораціонізмом.