У ЦРУ розсекретили, що Росія запропонувала Ірану в обмін на дрони й артилерію

Іран посилив військове співробітництво з Росією, каже Бернс.
Росія допомагає Ірану у розвитку його ракетної програми в обмін на постачання безпілотників й іншої зброї для її використання у війні проти України.
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, інформує CNN.
За його словами, союз між Росією та Іраном швидко розвивається, і він назвав ситуацію "тривожною".
"Зараз він рухається досить швидкими темпами в дуже небезпечному напрямку, в тому сенсі, що ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні безпілотників, які вони використовують для заподіяння болю українському цивільному населенню і українській цивільній інфраструктурі. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії і танків", - сказав Бернс.
Він додав, що ЦРУ також вбачає ознаки того, що Росія пропонує допомогу іранцям у їхній ракетній програмі та принаймні розглядає можливість надання винищувачів Ірану в обмін на військову допомогу в їхньому вторгненні в Україну.
Нагадаємо, військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. вважає, що війська РФ уночі 27 лютого могли атакувати Україну новою партією дронів, отриманих від Ірану.
Крім того, за даними ЗМІ, Іран, імовірно, модифікує ударні безпілотники, які він надає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.
Також повідомлялося, що Росія намагається завезти з Ірану партію з 20 тисяч снарядів.
Своєю чергою, в Тегерані заявляють, що заяви про використання іранських безпілотників в Україні неправдиві.
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