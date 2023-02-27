У ЦРУ розсекретили, що Росія запропонувала Ірану в обмін на дрони й артилерію

Росія допомагає Ірану у розвитку його ракетної програми в обмін на постачання безпілотників й іншої зброї для її використання у війні проти України.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, інформує CNN.

За його словами, союз між Росією та Іраном швидко розвивається, і він назвав ситуацію "тривожною".

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"Зараз він рухається досить швидкими темпами в дуже небезпечному напрямку, в тому сенсі, що ми знаємо, що іранці вже надали росіянам сотні безпілотників, які вони використовують для заподіяння болю українському цивільному населенню і українській цивільній інфраструктурі. Ми знаємо, що вони надали боєприпаси для артилерії і танків", - сказав Бернс.

Він додав, що ЦРУ також вбачає ознаки того, що Росія пропонує допомогу іранцям у їхній ракетній програмі та принаймні розглядає можливість надання винищувачів Ірану в обмін на військову допомогу в їхньому вторгненні в Україну.

Нагадаємо, військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. вважає, що війська РФ уночі 27 лютого могли атакувати Україну новою партією дронів, отриманих від Ірану.

Крім того, за даними ЗМІ , Іран, імовірно, модифікує ударні безпілотники, які він надає Росії, щоб вибухові боєголовки могли завдати максимальної шкоди інфраструктурним цілям в Україні.

Також повідомлялося, що Росія намагається завезти з Ірану партію з 20 тисяч снарядів.

Своєю чергою, в Тегерані заявляють, що заяви про використання іранських безпілотників в Україні неправдиві.

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