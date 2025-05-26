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- Війна
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У Данії пояснили, що показали нічні атаки Росії на Україну
Метте Фредеріксен заявила, що Росія говорить про переговори вдень, а вночі бомбить Україну. Данія та Північні країни пообіцяли підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у понеділок заявила, що останні масовані атаки Росії на Україну доводять — Москва не зацікавлена в припиненні війни.
Слова Фредеріксен приводить видання Independent.
“Вдень Путін говорить про переговори, а вночі бомбить Україну”, — сказала вона журналістам під час зустрічі лідерів Північних країн, яка відбулася у Фінляндії.
У ніч на неділю Росія здійснила найпотужнішу атаку дронами з початку повномасштабного вторгнення, випустивши по Україні майже 300 безпілотників. Українські Повітряні сили назвали її наймасштабнішою з початку війни.
Фредеріксен також наголосила, що країни Північної Європи погодилися й надалі підтримувати Україну — стільки, скільки буде потрібно. За її словами, ця підтримка включає не лише постачання зброї, а й інвестиції в українську оборонну промисловість та співпрацю з вітчизняними компаніями.
Нагадаємо, під час атаки на Україну у ніч проти 26 травня російська армія застосувала 364 засоби повітряного нападу. Сили ППО збили 9 ракет і знешкодили 288 безпілотників.