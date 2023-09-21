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У Дарницькому районі медики госпіталізували 9-річну дівчинку: подробиці нічної атаки РФ по Києву

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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У Дарницькому районі медики госпіталізували 9-річну дівчинку: подробиці нічної атаки РФ по Києву

Наслідки ворожої атаки у Дарницькому районі Києва / Facebook

Медики надали допомогу сімом людям.

За інформацією місцевої влади, у Дарницькому районі Києва 21 вересня упали уламки ворожої ракети. Серед постраждалих — 9-річна дівчинка. 

Про це повідомив кореспондент Олександр Ковальов в ефірі “Сніданку з 1+1”, який перебував на місці події. 

Він розповів, що внаслідок нічної атаки пошкоджено нежитлове приміщення, вибуховою хвилею також пошкодило вікна житлових будинків навколо. Уламки ракети впали на території СТО і пошкодили гуртожиток профтехучилища. Студентів, за наявною інформацією, в обов’язковому порядку все ж переводять до укриття в разі потреби, і власне в момент вибуху більшість студентів були в укритті, тому постраждалих там немає. 

Медики кажуть, що надали допомогу сімом людям, четверо людей отримали допомогу на місці, трьох ушпиталили. Серед людей, яким надавали допомогу в лікарні, є 9-річна дівчинка.

З її мамою Мариною вдалося поспілкуватися. “В момент удару ми були вдома, спали. Все сталося настільки швидко, що секунда — це дуже довгий час для такого. Моя донька почула мілісвист, це була доля секунди”, — говорить жінка. 

“В неї двоповерхове ліжко, вона злазила з нього і в цей момент у нас вибило вікно. У доньки відкрита рвана рана, лікарі надали їй першу невідкладну допомогу, завезли нас в лікарню і її зашивали. Стан в принципі задовільний, але психологічно вона вся тремтить. Вона зараз в безпечному місці з моїми близькими родичами, але дуже травмована психологічно”, — розповіла мати постраждалої дівчинки. 

Ліквідація з наслідків атаки триває. 

Нагадаємо, вночі 21 вересня Росія завдала потужного ракетного удару по Україні. Вибухи вибухи під час повітряної тривоги прогриміли в Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Львівській областях. Що відомо про атаку — читайте ТУТ.

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Дата публікації
Перегляди
220
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