У Дарницькому районі медики госпіталізували 9-річну дівчинку: подробиці нічної атаки РФ по Києву

За інформацією місцевої влади, у Дарницькому районі Києва 21 вересня упали уламки ворожої ракети. Серед постраждалих — 9-річна дівчинка.

Про це повідомив кореспондент Олександр Ковальов в ефірі “Сніданку з 1+1”, який перебував на місці події.

Він розповів, що внаслідок нічної атаки пошкоджено нежитлове приміщення, вибуховою хвилею також пошкодило вікна житлових будинків навколо. Уламки ракети впали на території СТО і пошкодили гуртожиток профтехучилища. Студентів, за наявною інформацією, в обов’язковому порядку все ж переводять до укриття в разі потреби, і власне в момент вибуху більшість студентів були в укритті, тому постраждалих там немає.

Медики кажуть, що надали допомогу сімом людям, четверо людей отримали допомогу на місці, трьох ушпиталили. Серед людей, яким надавали допомогу в лікарні, є 9-річна дівчинка.

З її мамою Мариною вдалося поспілкуватися. “В момент удару ми були вдома, спали. Все сталося настільки швидко, що секунда — це дуже довгий час для такого. Моя донька почула мілісвист, це була доля секунди”, — говорить жінка.

“В неї двоповерхове ліжко, вона злазила з нього і в цей момент у нас вибило вікно. У доньки відкрита рвана рана, лікарі надали їй першу невідкладну допомогу, завезли нас в лікарню і її зашивали. Стан в принципі задовільний, але психологічно вона вся тремтить. Вона зараз в безпечному місці з моїми близькими родичами, але дуже травмована психологічно”, — розповіла мати постраждалої дівчинки.

Ліквідація з наслідків атаки триває.

Нагадаємо, вночі 21 вересня Росія завдала потужного ракетного удару по Україні. Вибухи вибухи під час повітряної тривоги прогриміли в Черкаській, Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській та Львівській областях. Що відомо про атаку — читайте ТУТ.

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