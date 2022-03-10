ДБР викрило майже 40 посадовців і правоохоронців, які допомагали росіянам

ДБР викрило майже 40 посадовців і правоохоронців, які допомагали росіянам

ДБР фіксує лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади.

ДБР розслідує 38 проваджень щодо допомоги агресору українськими посадовцями та правоохоронцями, їх підозрюють у державній зраді.

Про це йдеться на сайті відомства.

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"Серед іншого, слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження щодо декількох працівників поліції у Маріуполі. Вони вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога", - зазначали у відомстві.

Там наголосили, що ДБР фіксує лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік окупаційної російської влади. Правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують та пропагують російську агресію. "Зокрема, одного посадовця було затримано у Краматорську. Подібні дії фіксуються і на тимчасово захоплених РФ територіях. Всі зрадники будуть затримані й понесуть сувору відповідальність перед законом", - зазначили у ДБР.