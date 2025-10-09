У Deep State зафіксували просування росіян у трьох областях

Російські військові / © Associated Press

Реклама

Російська армія просунулася поблизу населених пунктів трьох областей України — Донецької, Дніпропетровської та Запорізької.

Про це повідомили аналітики Deep State.

Так, російські окупанти просунулися:

Реклама

поблизу Виїмки Донецької області,

Новоселівки Дніпропетровської області,

Полтавки Запорізької області,

у Січневому Дніпропетровської області.

До слова, майор запасу Нацгвардії України Олексій Гетьман заявив, що посилення бойових дій з боку ворога на Донбасі відбувається через наказ вищого командування, а не через погодні умови. На думку ветерана, «горить черговий дедлайн», поставлений керівництвом, і невиконання термінів загрожує командирам покаранням.

А командир Групи Терра Микола Волохов «Абдула» заявив, що інтенсифікація штурмових дій російської армії пов’язана з тим, що це її «останній ривок» перед погіршенням погоди, яка буде «не на їхньому боці». Росія накопичила сили і намагатиметься їх реалізувати.