У Deep State зафіксували просування росіян у трьох областях
Просування ворога зафіксовано біля Виїмки, а також у районах Новоселівки, Полтавки та Січневого
Російська армія просунулася поблизу населених пунктів трьох областей України — Донецької, Дніпропетровської та Запорізької.
Про це повідомили аналітики Deep State.
Так, російські окупанти просунулися:
поблизу Виїмки Донецької області,
Новоселівки Дніпропетровської області,
Полтавки Запорізької області,
у Січневому Дніпропетровської області.
До слова, майор запасу Нацгвардії України Олексій Гетьман заявив, що посилення бойових дій з боку ворога на Донбасі відбувається через наказ вищого командування, а не через погодні умови. На думку ветерана, «горить черговий дедлайн», поставлений керівництвом, і невиконання термінів загрожує командирам покаранням.
А командир Групи Терра Микола Волохов «Абдула» заявив, що інтенсифікація штурмових дій російської армії пов’язана з тим, що це її «останній ривок» перед погіршенням погоди, яка буде «не на їхньому боці». Росія накопичила сили і намагатиметься їх реалізувати.