У DeepState пояснили, з чим пов'язано просування ворога на Покровському напрямку

Росіяни залучили на Покровському напрямку значні сили, які перебували в оперативному резерві.

Про це розповів співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, ворог досяг суттєвих успіхів на Покровському напрямку за останні два з половиною тижня.

"Це пов'язано з тим, що росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві. Зараз вони використовуються для штурмових дій у районі Селидового та Новогродівки", — пояснює Микула.

Він додав, що певною мірою наші війська не були готові до інтенсивного тиску з боку ворога.

"На цей момент фактично втрачено контроль над Новогродівкою. Ворог вже заходить у Селидове і намагається просунутися до Українська, ще одного ключового міста на цій ділянці", — наголосив Микула.

Нагадаємо, росіяни здійснюють дві операції для захоплення Покровська.