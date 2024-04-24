У DeepState заявили про просування росіян в Очеретиному на Донеччині: у ЗСУ відреагували

В окупантів почалася агонія на Авдіївському напрямку.
У ЗСУ запевняють, що ситуація у районі Очеретиного Донецької області під контролем Сил оборони. Там тривають бої.
Про це повідомив офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади Цехоцький в етері телеканалу "Еспресо".
"В районі Очеретиного тривають бої, ситуація під контролем ЗСУ. Окупантів на цьому напрямку чекають "приємні" для них новини", - наголосив Цехоцький.
За його словами, окупанти застосовують на цьому напрямку все, що вони мають.
"Ворог застосовує велику кількість авіації, артилерії та дронів. У ворога почалася агонія, особливо останніми днями. Вони уважно слідкують за тим, що відбувається у світі, і розуміють, що їх чекає", - додав Цехоцький.
Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що противник просунувся в Очеретиному, Новобахмутівці, Новокалиновому, Бердичах, Семенівці та південніше Георгіївки.
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