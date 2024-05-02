У Defense Express оцінили темпи надходження зброї від США: цікаві деталі

На темпи передавання того чи іншого виду озброєння для ЗСУ впливають одразу кілька параметрів.

Після того, як США поновили військову допомогу Україні, виникає питання, наскільки швидко обіцяну зброю нададуть Україні та яка частка з виділеного 61 мільярда доларів на допомогу фактично “осяде” в самих Сполучених Штатах Америки.

Попередній досвід свідчить, що якщо розглядати терміни від моменту оголошення рішення і до моменту фактичної появи цього озброєння в ЗСУ протягом 2022-2023 років, то результати виявилися неочікуваними, і не варто говорити про “кілька діб чи навіть годин”, пише Defense Express з посиланням на дані західного аналітичного центру CSIS.

Зазначається, що рекордними виявилися показники щодо передавання 155-мм гаубиць M777 (12 діб), “афганських” вертольотів Мі-17 (20 діб) і систем HIMARS (22 доби). Антирекордними виявилися показники щодо темпів передавання бронемашин M1117 (499 діб), самохідних мостів на базі M60 (312 діб) і бронеавтомобілів класу MRAP (260 діб).

Окремо варто звернути увагу й на те, що передавання засобів ППО, як-от ЗРК Patriot і NASAMS, комплексів Avenger та “шахедобійок” VAMPIRE, тривало в діапазоні від 119 до 177 діб.

Експерти наголошують, що фактично на темпи передавання того чи іншого виду озброєння для ЗСУ від США впливало одразу кілька параметрів. Вони залежать не лише від логістики чи технічного стану готовності, але й від швидкості опанування озброєння нашими військовими та швидкості розгортання відповідної інфраструктури для обслуговування.

Наприклад, швидкість постачання додаткових Patriot може впиратися саме в такі нюанси, хоча ця система вже і так є в лавах Сил оборони України.

“Окремо цікавим виглядає пояснення, чому ж Пентагон для підтримки нашої країни в критичний час не використав, здавалося б, очевидний резерв у 5 мільярдів доларів, який виник після перерахунку фактичної вартості вже переданої Україні зброї”, – пише портал.

За словами аналітиків, у цьому разі йшлося не про “живі гроші”, а радше просто про бухгалтерський феномен, який неможливо було конвертувати в реальний ресурс для допомоги.

Нагадаємо, допомога від США на 61 млрд дол передбачає два складники. Один – це безпосередня військова допомога зі складів на суму понад 23-27 млрд дол. А другий – довгострокова програма. Подробиці – в матеріалі.

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