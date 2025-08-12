У Defense Express пояснили, чому ворог зменшив інтенсивність обстрілів України

БпЛА Shahed / © MIL.IN.UA

Дії Сил оборони України могли стати причиною того, що росіяни вдвічі зменшили кількість ударів дронами-камікадзе «шахед». РФ, маючи потребу економити, розподіляє їх на більш актуальні завдання.

Про це в етері Еспресо повідомив військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він пояснив, що зменшення атак на Київ і кількості запущених ударних дронів пов’язане з кількома факторами.

«Тут є комплекс факторів. І слід згадати, що саме зменшення кількості застосованих ударних дронів типу „шахед“ пов’язано з тими речами поряд із накачуванням ситуації, з тим, що нібито росіяни значно збільшили виробництво таких дронів, накопичували їх і завдавали багато ударів — понад 2,5 тисячі на місяць», — зазначив Рябих.

За його словами, нині кількість цих атак знизилася приблизно вдвічі.

«Тут слід пригадати про ті спрямовані дії Сил оборони, які в липні вразили низку підприємств, задіяних у циклі виробництва „шахедів“. У першу чергу — блоків „Комета“ та інших вузьких місць, що забезпечують розгортання більшого обсягу виробництва цих дронів», — пояснив експерт.

Він додав, що це може бути першою причиною зменшення їх кількості.

«Слід відзначити серед таких ударів і атаку по Єлабузі, де було вражено підприємство з виробництва дронів, а точніше — склад готової продукції, де могла зберігатися велика партія подібних апаратів. Перед тим ми також мали гарні новини про знищення кількох місць зберігання дронів. І все це — цілеспрямовані дії. Саме вони могли призвести до того, що Київ нині у відносній безпеці, а ворог, маючи потребу економити, розподіляє їх на більш актуальні задачі», — підсумував Рябих.

Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.

Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.