У Defense Express пояснили, чому ворог зменшив інтенсивність обстрілів України
Удари ЗСУ по підприємствах РФ, залучених до виробництва дронів, змусили ворога економити «шахеди».
Дії Сил оборони України могли стати причиною того, що росіяни вдвічі зменшили кількість ударів дронами-камікадзе «шахед». РФ, маючи потребу економити, розподіляє їх на більш актуальні завдання.
Про це в етері Еспресо повідомив військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.
Він пояснив, що зменшення атак на Київ і кількості запущених ударних дронів пов’язане з кількома факторами.
«Тут є комплекс факторів. І слід згадати, що саме зменшення кількості застосованих ударних дронів типу „шахед“ пов’язано з тими речами поряд із накачуванням ситуації, з тим, що нібито росіяни значно збільшили виробництво таких дронів, накопичували їх і завдавали багато ударів — понад 2,5 тисячі на місяць», — зазначив Рябих.
За його словами, нині кількість цих атак знизилася приблизно вдвічі.
«Тут слід пригадати про ті спрямовані дії Сил оборони, які в липні вразили низку підприємств, задіяних у циклі виробництва „шахедів“. У першу чергу — блоків „Комета“ та інших вузьких місць, що забезпечують розгортання більшого обсягу виробництва цих дронів», — пояснив експерт.
Він додав, що це може бути першою причиною зменшення їх кількості.
«Слід відзначити серед таких ударів і атаку по Єлабузі, де було вражено підприємство з виробництва дронів, а точніше — склад готової продукції, де могла зберігатися велика партія подібних апаратів. Перед тим ми також мали гарні новини про знищення кількох місць зберігання дронів. І все це — цілеспрямовані дії. Саме вони могли призвести до того, що Київ нині у відносній безпеці, а ворог, маючи потребу економити, розподіляє їх на більш актуальні задачі», — підсумував Рябих.
Раніше повідомлялося, що модернізовані російські безпілотники типу «Шахед» можуть легше розпізнавати фігури бійців на полі бою та несуть загрозу українським військовим з підрозділів мобільних груп ППО.
Ми раніше інформували, що на Сумщині зафіксовано нову тактику ворога: ворожі дрони-камікадзе несуть касети з протитанковими мінами ПТМ-3.