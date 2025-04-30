У Defense Express пояснили, навіщо ворог почав масово застосовувати мотоцикли на фронті

Війна в Україні / © Associated Press

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Російські загарбники втрачають велику кількість технікинь мінних полях, тому почали застосовувати мотоцикли, на яких вони намагаються якомога швидше пройти заміноване поле і штурмувати позиції ЗСУ.

Про це в етері розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

Він заявив, що загарбники діють стандартно, атакуючи на фронті малими штурмовими групами до 10 осіб.

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«Ситуації, коли росіяни кидають на штурм великі механізовані колони, — це вже дуже виняток. Росіяни ж і далі визнають, що головною проблемою у втраті їхньої бронетехніки є підриви на українських протитанкових мінах і, звісно, підриви їхнього особового складу на протипіхотних мінах. Коли наші дрони вражають російську техніку, вона переходить в категорію пошкодженої і її можна ще якось евакуювати», — розповів Киричевський.

Він заявив, що загарбники почали використовувати мотоцикли, щоб якомога швидше проходити мінні поля, які засіяні протипіхотними й протитанковими мінами. Для оборони ЗСУ використовують FPV-дрони, а також касетні боєприпаси, які є дуже ефективними.

«Мотоцикли ж для росіян є способом проскочити українські мінні поля, які засіяні протипіхотними й протитанковими мінами. Потім вони намагаються якомога швидше просунутись до позицій ЗСУ, зіскочити з мотоциклів та йти на штурм. В такому випадку мотоцикли для них заміняють бронетранспортер. Якщо говорити про боротьбу проти таких штурмів на мотоциклах, то, окрім FPV-дронів, дуже ефективною буде класична артилерія з касетними боєприпасами. В цьому випадку, скоріше, йдеться про ураження живої сили противника. Наскільки надовго в росіян вистачить запалу штурмувати наші позиції на мотоциклах — питання відкрите. Справедливості заради, в росіян і тут є певна інерція, бо ще у 2011 році вони офіційно відмовились від мотоциклів для використання у військових цілях. Потім, до 2022 року, вони неодноразово відпрацьовували тактику, як вони будуть застосовувати мотоцикли у своїх миротворчих місіях. Нам же в цьому випадку потрібне термінове поповнення артилерійськими снарядами, щоб швидше перевести цих мотоциклістів у категорію втрат», — додав він.

Раніше повідомлялося, що українські Збройні сили очікують, що армія Російської Федерації розпочне літній наступ.

Ми раніше інформували, що російське керівництво готується інтегрувати використання великої кількості мотоциклів для проведення штурмових операцій на фронті під час літньо-осінньої кампанії.