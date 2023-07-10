У низці областей лунає повітряна тривога: загроза пусків ракет з літаків Ту-22м3

Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3, попередили у Повітряних силах.
У низці областей 10 липня оголошена повітряна тривога. У ЗСУ попереджають про загрозу удару балістичним озброєнням та крилатими ракетами.
Про це стало відомо із інтерактивної мапи тривоги.
"Сумська, Полтавська, Донецька області - загроза застосування балістичного озброєння!", - йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ, опублікованому о 10:41.
Перед цим сповіщення про загрозу атаки балістикою було у Харківський області. Також під ударом м. Світловодськ та тергромада Кіровоградської області.
Додамо, у Луганській області тривога триває від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Станом на 11:10 тривога додалася у Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Запорізькій та Чернігівській областях. Пройдіть в укриття до закінчення тривоги.
У Повітряних силах поінформували, що зафіксовано виліт 4-х бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка Калузької області Росії.
"Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3", - наголосили у відомстві.
Ракетний удар Росії по Миколаєву 10 липня
Нагадаємо, у ніч проти 10 липня Росія атакувала ракетами С-300 Миколаїв. Перед цим Повітряні Сили України попередили мешканців півдня та сходу про загрозу удару. Олразу після цього у Миколаєві пролунали вибухи.
Вранці місцева влада підтвердила вибухи у Миколаєві. Мер міста Олександр Сєнкевич та очільник ОВА Віталій Кім повідомили про удар по об'єкту інфраструктуру у місті. Для атаки окупанти, імовірно, використали ракету "Іскандер-М". За словами мера міста, пошкоджень у житлових будинках станом на ранок не виявили.
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