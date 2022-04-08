"У день її народження ми дізналися, що вона загинула": донька жінки з манікюром, яка стала символом окупованої Бучі

"У день її народження ми дізналися, що вона загинула": донька жінки з манікюром, яка стала символом окупованої Бучі

Ірина стала жертвою російської окупації та символом Бучі.

Після того як українські військові і журналісти зайшли в Бучу, і стали свідками наслідків різанини, яку вчинили там росіяни, світлини із колись затишного містечка під Києвом облетіли весь світ. Одне з них - фото руки з яскраво-червоним манікюром.

Свою роботу впізнала майстер, яка робила манікюр Ірині Фількіній - так звали жінку. Рідні підтвердили - Ірина загинула, а тіло її й досі не знайшли.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.ua.

У загиблої жінки залишились двоє доньок та чоловік.

Зв'язок з 52-річною Іриною зник ще в перші дні війни. Від того часу рідні її розшукували, доки не впізнали на фото і відео її тіло.

Донька Надія згадує, як все було.

"Наша мама була на роботі в Києві в "Епіцентрі", на Берковецькій. Вона пробула там тиждень війни, думала, що там буде безпечно, але ні, почалися обстріли. Вона вирішила, що все ж поїде додому, бо вдома є погріб і є де сховатися. Вона сіла на велосипед і поїхала у цю сторону. Це було 5 березня, тоді масово наступали на Ірпінь", - розповідає донька загиблої Надія.

Ірина добралася велосипедом до центру Ірпеня, і аж тоді зателефонувала донькам і повідомила, що їде додому.

"Ми намагалися її відмовити і просили, щоб вона поїхала у сторону вокзалу і шукала евакуацію. Але вона лише сказала молодшій сестрі: "Все, доця, мама любить тебе, давай, бо мені важко крутити педалі". І через годину у нас з нею вже не було зв'язку", - розповідає Надія.

Доньки Ірини сподівалися, що мама доїхала додому, але не виходить на зв'язок, бо в селі його просто немає. Не було там і світла та газу.

"Наступного дня ми зранку побачили допис у Facebook, в якому військовий розповів, що через КП "Українськ" проїжджала жінка і вона потрапила під обстріл. Ми намагались дізнатися, хто ця жінка, яка вона на вигляд і на вік, бо ми одразу зрозуміли, що це та територія, де мама мала проїжджати", - розповідає Надія.

"Ми місяць прожили з думкою: а раптом вона жива і її хтось забрав до лікарні. І ми себе налаштували, що вона жива", - розповідає Надія.

Рука Ірини, фото / Zohra Bensemra, Reuters

Але усі сподівання жінок на те, що їхня мати вижила, розбилися, коли вони переглянули відео із соцмереж.

"1 квітня, у день її народження, нам ввечері надсилають відео, де вона лежить мертвою з велосипедом. Там не було видно обличчя, але було видно штани, в яких вона пішла на роботу. Також було видно цей манікюр, який розлетівся по всьому світу. Вона робила його два місяці поспіль", - додала донька Ірини.

Нагадаємо, увесь світ сколихнули звірства російських військових, вчинені на території Київської області. Після звільнення населених пунктів побачене приголомшило - окупанти влаштували геноцид на території України.

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