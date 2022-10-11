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У деокупованих Святогірську та Лимані ексгумували 78 тіл: серед них — однорічного немовляти (фото)

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У деокупованих Святогірську та Лимані ексгумували 78 тіл: серед них — однорічного немовляти (фото)

У похованні в Лимані виявили близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій дитині – лише рік.

У звільнених від росіян Святогірську та Лимані Донецької області правоохоронці виявили місця масових поховань цивільних.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

У Святогірську ексгумували тіла 34 людей. У багатьох з них – ознаки насильницької смерті.

Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їх особи наразі встановлюються.

© Офіс генерального прокурора
Фото: Офіс генерального прокурора

На території Лиману на кладовищі "Нова Масляківка" виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій дитині – лише рік. Вона похована поряд з усією родиною.

Загалом під час огляду вже ексгумовано 44 тіла.

Деокупація Донеччини

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Святогірськ 12 вересня. Лиман вдалося звільнити 1 жовтня.

У цих містах розпочали ексгумацію та перепоховання тіл загиблих і померлих під час російської окупації. 

Відомо, що окупанти виривали траншеї та ховали там загиблих цивільних мешканців. Збирати тіла з вулиці змушували проукраїнських громадян.

У Святогірську біля монастиря УПУ МП правоохоронці виявили катівню окупантів.

У звільненому Лимані виявили масове поховання – десятки могил неупізнані

У звільненому Лимані виявили масове поховання – десятки могил неупізнані

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