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У Держдепі не бачать ознак того, що Китай готується підтримати Росію у війні проти України

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У Держдепі не бачать ознак того, що Китай готується підтримати Росію у війні проти України

Фото: Associated Press

США "продовжують спостерігати" за діяльністю Китаю щодо України.

У Державному департаменті США наразі не бачать жодних ознак того, що Китай готується допомогти президенту Росії Володимиру Путіну продовжувати війну проти України, чи обходити запроваджені на Росію санкції.  

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, пише CNN.

"Ми вивчаємо всю інформацію, яку отримуємо, і поки що не бачили нічого, що б вказувало на зміну підходів Китаю до надання Росії безпекової підтримки чи систематичної допомоги з уникнення санкцій", - зазначив він.

Прайс також додав, що США "продовжують спостерігати" за діяльністю Китаю щодо України, а останні зауваження міністра закордонних справ КНР Ван Ї вказують на те, що Пекін відчуває "певну стурбованість тим, що Росія робить в Україні".

Нагадаємо, США попередили Китай про наслідки, якщо той підтримає РФ.

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