У Держдепі порівняли дії російських військових з ІДІЛ

Російські військові мінують цивільні будинки, дитячі іграшки і тіла вбитих, що нагадує тактику бойовиків ІДІЛ.

Про це заявив представник Державного департаменту США у справах Європи Майкл Тірре, передає Голос Америки.

Він зазначив, що наразі необхідно перевірити приблизно 160 тисяч квадратних кілометрів території України на наявність мін. Тірре заявив, що українці постійно фіксують, що загарбники цілеспрямовано мінують тіла вбитих, цивільні будинки та навіть дитячі іграшки.

"Жахливе використання вибухових пристроїв російськими військовими нагадує тактику бойовиків ІДІЛ в Іраку та Сирії, де терористи намагалися вбити скільки цивільних, скільки можливо, щоб люди боялися повертатися до своїх домівок", - заявив Тірре.

Також він додав, що розмінування території України буде найбільшим викликом для саперів з часів Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдепі відмовились уточнити, що вважатимуть повним виведенням російських військ з України.

Крім того, ми раніше інформували, що постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Рросійський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у проведенні переговорів, а хоче лише отримати час для того, щоб підтягнути сили та переозброїти свою армію для нового нападу на Україну.

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