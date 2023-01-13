У Держдепі пояснили, чому росіяни так хапаються за "перемогу" у Соледарі

Є всі підстави вважати, що бої на Донбасі будуть тривати і далі

Заяви російської влади про начебто повний контроль над містом Соледар, яке не має жодного стратегічного значення, потрібне виключно для демонстрації успіхів у війні після серії поразок віз ЗСУ.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в Вашингтоні, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що українські військові продемонстрували високу ефективність, коли минулого року зупинили вторгнення росіян, відкинули їх війська та змогли звільнити тисячі кілометрів своєї території.

"І той факт, що деякі елементи у РФ стверджують, що вони досягли певних успіхів, я думаю, свідчить про відсутність спроможності у Росії робити такі заяви (про реальні успіхи) протягом уже достатньо тривалого часу», - зауважив речник Держдепу.

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Разом з тим він зазначив, що є всі підстави вважати, що бої на Донбасі будуть тривати і далі.

Прайс заявив, що в результаті бойових зіткнень обидві сторони будуть зазнавати втрат, а контроль над територіями буде переходити між сторонами. Якщо росіяни і зможуть здобути якісь успіхи, це коштуватиме їм багатьох втрат в особовому складі та озброєнні.

Представник Держдепу зазначив, що навіть тектичні успіхи росіян на Донбасі не зможуть змінити стратегічної поразки, якої Росія зазнала вже в перші дні повномасштабного вторгнення.

"Ця стратегічна невдача лише посилилася завдяки ефективному контрнаступу, який розгорнула Україна", - підсумував Прайс.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що росіянам не вдасться оточити та захопити містечко Соледар у Донецькій області.

Крім того, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що у Соледарі та Бахмуті, де тривають запеклі бої, воює класична "зеківська" армія Росії, яка нікому не підкоряється.

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