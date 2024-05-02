У Держдепі США пояснили, чим росіяни труять ЗСУ на полі бою

У такий спосіб ЗС РФ прагнуть витісняти ЗСУ з укріплених позицій.

Росія використовує хімічну речовину хлорпікрин проти українських військових, чим порушує Конвенцію ООН про заборону хімічної зброї.

Про це йдеться у заяві Держдепартаменту США.

Відомство має докази використання не тільки хлорпікрину, а й сльозогінного газу. Російські війська ці речовини використовують, щоб вибити українських захисників з позицій. Де саме і коли окупанти використали хлорпікрин, не вказано.

“Застосування таких хімічних речовин не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене прагненням російських військ витіснити українські сили з укріплених позицій і досягти тактичних переваг на полі бою”, — заявили в Держдепі.

Крім того, там повідомили, що РФ використовує хімічну зброю для придушення заворушень. Усе це порушує Конвенцію про заборону хімічної зброї.

У Держдепі заявили, що ігнорування Росією своїх зобов'язань випливає з тієї самої схеми, що й операції спецслужб РФ з отруєння Олексія Навального, Сергія та Юлії Скрипалів нервово-паралітичною речовиною “Новачок”.

У повідомленні йдеться, що Штати наклали санкції на війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міноборони Росії, російський Науково-дослідний інститут прикладної акустики і 48-й Центральний науково-дослідний інститут російського Міноборони, які займаються розробкою хімічної зброї.

Крім того, як повідомляється, під санкції потрапили чотири російські компанії, які надають підтримку перерахованим вище організаціям.

Довідково: Хлоропікрин (хлорпікрін), також відомий як “агент PS” і нітрохлороформ — отруйний газ подразнювальної дії. Вперше був використаний під час Першої світової війни. Цей газ сильно подразнює легені, очі та шкіру, а також викликає блювоту.

Нагадаємо, пані посол України у США Оксана Маркарова розкрила зміст масштабного пакету санкцій, який Вашингтон запровадив проти ВПК Росії.

Також раніше ми писали, що РФ все частіше використовує гранати К-51 з отруйним хлорпікрином.

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