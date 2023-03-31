У Держдепі США пояснили, чому переговори з Путіним наразі неможливі

Дипломатичне врегулювання зажди має своє місце, але й мусить мати свій час.

У Державному департаменті США заявили, що поки не бачать ознак того, що російський диктатор Володимир Путін готовий до серйозних переговорів щодо закінчення агресії проти України.

Про це заявила офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан, інформує Радіо Свобода.

Вона зазначила, що дипломатичне врегулювання зажди має своє місце, але й мусить мати свій час.

"Хотілося б, аби Путін сидів за столом (переговорів – ред.) і підтвердив, що хоче розмовляти мовою дипломатії. Але те, що ми бачимо, це продовження його агресії проти України. І він не готовий», – заявила Калан.

Вона зазначила, що влада США зараз зосереджена на тому, щоб надати Україні всі можливості для переваги на полі бою, щоб українські військові могли захистити країну від російських загарбників.

"Щоби потім, коли настане час сидіти за дипломатичним столом, в України була найсильніша позиція", – додала дипломатка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Путіна Дмитро Пєсков на таємній вечірці в Москві заявив кремлівській еліті про те, що війна проти України триватиме довго. Це влаштувало не всіх присутніх.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни стали менше підтримувати війну РФ проти України. Наприкінці березня 2023 року 72% мешканців РФ підтримують "дії російських збройних сил в Україні". Місяць тому ця кількість становила 77%.

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