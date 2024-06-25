У Держдепі США зробили заяву про використання окупантами дітей в Україні з воєнною метою

Держдеп втілює програми допомоги Україні у питанні загроз із торгівлею людьми у світі, а також країнам Східної Європи, куди багато хто втікає від війни в Україні.

Пані посол США з особливих доручень з моніторингу та боротьби з торгівлею людьми Сінді Даєр заявила, що окупаційні війська Росії використовують дітей у воєнних цілях на війні проти України.

Про це вона заявила на брифінгу, представляючи звіт Державного департаменту про торгівлю людьми у світі за 2024 рік, передає "Укрінформ".

"Ми також уважно стежимо за російськими військами, зокрема за використанням дітей у військових цілях в Україні. Ми помітили, що надходять повідомлення про те, що дітей змушують виконувати військовий обов'язок, а також служити інформаторами і живими щитами" - розповіла Даєр.

Пані посол також додала, що діти, які були викрадені росіянами, піддаються надзвичайному ризику торгівлі людьми. Держдеп закликав усіх повернути дітей до своїх родин в Україні.

Нагадаємо, в Росії учасники війни ґвалтують дітей – деталі про злочини, кількість яких шокує.

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