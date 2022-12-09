У Держдепі відмовились уточнити, що вважатимуть повним виведенням російських військ з України

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман відмовилась уточнити, що саме у Вашингтоні вважатимуть повним виведенням російських військ з України.

Про це повідомляє видання Sky News.

Президент США Джо Байден неодноразово заявляв, що закінченням війни в Україні вважатиметься виведення російських військ з усіх українських територій.

У Шерман спитали, чи означає "виведення" також виходом військ РФ з Криму.

"Ми підтримуємо президента Зеленського, ми підтримуємо український народ. Не нам вирішувати, яким буде будь-яке рішення, досягнуте в результаті переговорів. Це справді залежить від українців", – відповіла вона.

Також вона додала, що США не будуть домовлятись про долю України без урахування позиції Києва.

"Ми побачили, що українці не будуть жертвами. Вони будуть боротися за свою країну. І саме тому ми всі підтримуємо їх усіма можливими способами... Це (війна) може закінчитися, якщо Володимир Путін виведе свої війська", – додала дипломатка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США підготували для України додаткову військову допомогу на 275 мільйонів доларів.

Крім того, ми раніше інформували, що постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Рросійський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у проведенні переговорів, а хоче лише отримати час для того, щоб підтягнути сили та переозброїти свою армію для нового нападу на Україну.

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